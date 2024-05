DURANTE FUGA

Suspeitos de sequestrar e torturar empresário são presos após capotar carro na BR-324

Os três homens estavam em dois carros roubados e foram interceptados pela polícia; um dos carros capotou na estrada

Da Redação

Publicado em 28 de maio de 2024 às 17:20

No interior do carro, havia apenas uma pessoa, que foi detida no local Crédito: Reprodução

Três homens foram preso por tentativa de latrocínio, após serem apresentados na Central de Flagrantes de Feira de Santana por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta terça-feira (28). Um dos veículos usados pelo trio foi interceptado na BR-324, após capotar durante a fuga. Segundo a PRF, os homens são suspeitos de sequestrar e torturar um empresário da cidade.

De acordo com a PRF, por volta das 8h, a equipe de policias foi acionada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana, que informou sobre um veículo roubado na cidade e que seguia em direção a Salvador, acompanhado por um segundo carro.

Os policiais se deslocaram para interceptar os veículos. No primeiro momento a equipe localizou um Onix de cor vermelha que, ao notar a presença policial, fugiu. Durante a perseguição, numa tentativa de despistar os policiais, o condutor saiu da pista e adentrou em um matagal, perdendo o controle do veículo e capotando. No interior do carro, havia apenas uma pessoa, que foi detida no local.

Em seguida, com o apoio do PETO 02, a equipe foi atrás do segundo carro, um Voyage de cor branca. Dentro do veículo, encontraram dois homens portando um revólver calibre .38, seis celulares e R$8.661 em espécie. Ambos os veículos utilizados pela quadrilha eram roubados.