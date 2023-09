Durval Lelys anuncia gravação de DVD em Arraial d’Ajuda

No dia 13 de outubro, Durval Lelys chegará em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro, no litoral Sul da Bahia, para a gravação de seu mais novo projeto de audiovisual, intitulado “Durval Eternamente Asa”. A filmagem do DVD ocorrerá durante o evento O Show de Nossas Vidas.



A gravação será no espaço Uiki Parracho, e contará com músicas que marcaram a carreira do artista no comando do Asa de Águia e no axé music, como Bota Pra Ferver, Quebra Aê e Dança da Manivela. Além disso, Lelys também apresentará músicas inéditas para o público, com a promessa de levar toda sua essência contagiante em clima do verão baiano.