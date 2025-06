EDUCAÇÃO

IF Baiano ouve comunidade para definir cursos dos novos campi; saiba como contribuir

Instituição está mapeando as necessidades educacionais das regiões de Santo Estêvão, Ribeira do Pombal, Remanso e Ruy Barbosa

Millena Marques

Publicado em 2 de junho de 2025 às 09:09

Obras do IF Baiano em Remanso Crédito: Divulgação/IF Baiano

Quatro novos campi do Instituto Federal Baiano (IF Baiano) estão em fase de implantação nas cidades de Santo Estêvão, Ribeira do Pombal, Remanso e Ruy Barbosa, na Bahia. A expectativa é de que até 2026 as unidades estejam prontas para operar. Em processo participativo, a instituição ouve à comunidade para definir os cursos que serão ofertados nas novas unidades. >

Chamado de estudo de demanda, este processo tem como abordagem o foco na escuta ativa da população e na análise técnica de demandas socioeconômicas. O estudo inclui cinco etapas principais: planejamento; coleta e análise de dados primários e secundários; mapeamento das vocações locais; consulta pública e validação; e consolidação dos resultados e definição dos cursos a serem ofertados.>

As obras das novas unidades são financiadas pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal, e integram o plano de Consolidação e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.>

Veja o status dos estudos de demanda em cada região e saiba como contribuir:>

Santo Estêvão>

Em Santo Estêvão, as atividades tiveram início em 4 de abril, com reuniões estratégicas, escutas públicas e articulações institucionais para alinhar a oferta de cursos às vocações regionais. Atualmente, questionários estão sendo aplicados, principalmente a estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental ao 3º do Ensino médio, mas podem ser respondidos por toda a comunidade. Moradores com interesse em contribuir, podem acessar o formulário neste link.>

Ribeira do Pombal>

Em Ribeira do Pombal, as ações do estudo de demanda foram iniciadas em 14 de abril, com uma primeira reunião estratégica com a Secretaria Municipal de Educação e o Núcleo Territorial de Educação (NTE). Questionários também estão sendo aplicados junto à população local, que pode contribuir acessando este link.>

Remanso>

Em Remanso, as ações para a definição de cursos começaram em 8 de maio, incluindo a apresentação da metodologia da pesquisa a representantes locais e reunião com gestores escolares da rede pública e privada. De 2 a 6 de junho, a comunidade local pode responder o questionário da pesquisa, disponível aqui. >

Ruy Barbosa >

Em Ruy Barbosa, a expectativa é de que o estudo seja iniciado ainda no primeiro semestre de 2025.>

Próximos passos >