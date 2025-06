SALVADOR

Feirante tem casa destruída por incêndio em Castelo Branco: 'Não sobrou nada'

Residência é alugada e estava com a energia elétrica cortada por falta de pagamento

Millena Marques

Publicado em 2 de junho de 2025 às 08:46

Incêndio em Castelo Branco Crédito: Reprodução/TV Bahia

Uma feirante teve a casa destruída por incêndio no bairro de Castelo Branco, em Salvador, no último sábado (31). A vítima, identificada apenas como Virginia, mora no local com o filho e a nora. Ninguém estava na residência no momento em que as chamas iniciaram. >

"A gente não pode 'bulir' em nada dentro da casa. Só eles (a Codesal) para poder dar o toque final para tirar algumas coisas que ficaram queimadas e colocar para fora. Danificou tudo", disse Virginia em entrevista à TV Bahia. A feirante contou que perdeu geladeira, televisão, mesa, cadeiras e roupas. "O gás só não explodiu porque o bombeiro chegou e tirou dentro, mas não sobrou nada. Virou tudo cinza", completa.>

A casa da feirante é alugada e estava com a energia elétrica cortada por falta de pagamento. Ela conta que conseguiu pagar o boleto e estava esperando a religação. A proprietária do imóvel acredita que as chamas começaram no momento da religação.>

"Nunca teve problemas aqui com fiação. Eu tinha ligado no sábado à tarde, conversei pelo WhatApp (com a Coelba). Eles disseram que era fim de semana, que não vinham, que provavelmente ia contar das 8h de segunda-feira", disse à TV. >