OPORTUNIDADE

TCE-PE abre concurso com salários iniciais de até R$ 35,9 mil; veja detalhes

Vagas são para o nível superior

Millena Marques

Publicado em 2 de junho de 2025 às 07:57

TCE-PE Crédito: TCE-PE/Divulgação

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) lançou o edital de um concurso público com 36 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, com salários iniciais que variam entre R$ 17,4 mil e R$ 35,9 mil e jornada de trabalho de 30 horas semanais. O documento foi publicado na última sexta-feira (30). >

As inscrições começam na quarta-feira (4) e seguem até 3 de julho, exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame. >

A taxa de inscrição custa entre R$ 150 e R$ 250, a depender do cargo pretendido. Candidatos que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) podem pedir isenção. Receba mais informações sobre emprego aqui.>

As oportunidades são para nível superior. Confira os cargos abaixo: >

Auditor de controle externo: 7 vagas (4 para área de contas públicas e 3 para obras públicas);>

Analista de controle externo: 19 vagas (9 para contas públicas, 6 para obras públicas e 4 para tecnologia da informação);>

Analista de gestão: 10 vagas (9 para área administrativa e 1 para área de julgamento);>

Procurador do Tribunal de Contas: cadastro de reserva.>

Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) ainda prevê a criação de mais 22 cargos, incluindo áreas como saúde, tecnologia da informação e julgamento.>

O edital prevê reserva de 20% das vagas para candidatos negros (pretos e pardos) e 5% para pessoas com deficiência, conforme legislações estadual e federal. O concurso tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.>