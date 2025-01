POLÍTICA

Jerônimo Rodrigues confirma que pretende ser candidato à reeleição em 2026

Apesar do plano de tentar a reeleição, governador disse que ainda vai conversar com grupo petista

Segundo ele, há conversas no partido para 2026, bem como a possibilidade de uma chapa formada entre petistas. O governador garantiu, no entanto, que ninguém ficará para trás. Ele usou o exemplo de aliados que se tornaram bem-sucedidos ocupando diferentes espaços na política e citou o crescimento do PSD, partido do senador Otto Alencar.