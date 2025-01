MÚSICA

'É preciso renovação', defende vocalista do Olodum sobre os 40 anos do axé music

Carnaval deste ano marca quatro décadas do estilo musical

Pouco antes de subir ao palco para o primeiro ensaio gratuito do ano , Lazinho, um dos vocalistas do Olodum, falou sobre os preparativos do bloco para o Carnaval deste ano. Em entrevista ao CORREIO, o artista falou sobre a celebração dos 40 anos do axé music e a necessidade de "renovação" do estilo musical.

Na tarde deste domingo (12), o bloco Olodum realizou o primeiro ensaio gratuito do ano, no Largo do Pelourinho. Outras duas apresentações estão marcadas para os dias 19, na Praça Municipal, e 26, no Largo do Pelourinho. A apresentação serve de treino para as músicas que serão tocadas no Carnaval.