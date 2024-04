ESFRIOU?

Edição do CORREIO nesta sexta (12) trará copo especial de café

Produto será vendido com o jornal, por 6 reais

Com a frente fria que atinge Salvador, um café bem quente é sempre bem-vindo. É por isso que, nesta sexta-feira (12), quem adquirir o jornal CORREIO poderá levar também um copo de café em estilo 'bucks'. O copo será vendido junto com o jornal, por R$6, em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes (supermercados).

Disponível nas cores marrom ou bege, o produto traz, respectivamente, as frases “Para hoje: inspiração, fé e um bom café” e “Um café para acordar e um sorriso para começar!”.

Para adquirir um dos copos, os assinantes podem entrar em contato com a Central de Atendimento na data, por meio do telefone (71) 3480-9140 ou do WhatsApp (71) 98951-3000. Os cem primeiros serão contemplados, e haverá entrega apenas para os assinantes apenas na capital.