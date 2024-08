EMPREGO

Einstein abre vagas para médicos e enfermeiros no Hospital Ortopédico do Estado da Bahia

Inscrições podem ser feitas até 30 de agosto no site da organização Salvador

O Einstein, responsável pela gestão do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, está contratando médicos especialistas em ortopedia, pediatria e pediatria intensiva, além de enfermeiro para navegação cirúrgica. A abertura das vagas visa ampliar o atendimento da unidade, que é 100% SUS, para acolher o aumento da demanda.

Os candidatos podem se inscrever até sexta-feira (30) pelo site www.einstein.br/carreiras, na aba “trabalhe conosco”, onde também terão acesso às informações sobre os requisitos e atribuições de cada vaga. As etapas do processo incluem análise curricular, prova e entrevista com o gestor.