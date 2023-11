‘Elas me pedem emprego e cesta básica’, diz Papai Noel em Salvador

No dia a dia André Luiz Dantas, 55 anos, é o típico gerente de uma agência dos Correios. A unidade que ele coordena fica na Cidadela, nas proximidades da Avenida ACM, e o profissional precisa lidar com as questões burocráticas que envolvem a rotina, mas quando dezembro se aproxima ele veste a roupa vermelha, a barba branca e troca a agonia dos clientes pela alegria das crianças.



“Eu comecei a me vestir de Papai Noel quando ainda tinha 15 anos, e há 20 anos eu faço esse trabalho nos Correios. É um trabalho voluntário que me dá muita alegria e que também me emociona. A maioria das crianças pede brinquedo, mas já recebi pedidos de emprego para os pais e pedido de cesta básica. Tem momentos em que eu choro”, conta.