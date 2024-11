DISPUTA ACIRRADA

Eleição da OAB é marcada por local de votação lotado e disputa por votos até o último minuto

Pleito vai eleger nova diretoria e novos conselheiros

Wendel de Novais

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 11:30

Eleição da OAB é marcada por local de votação lotado e disputa por votos até o último minuto Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Em Salvador, a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil da Bahia (OAB-BA), que acontece ao longo desta terça-feira (19), é marcada pelo alto índice de comparecimento e por uma disputa de votos que vai até o último minuto. No piso L3 do Shopping da Bahia, local de votação na capital, apoiadores da atual presidente Daniela Borges, que concorre a reeleição pela chapa “União Pela Advocacia”, e de Ana Patrícia Dantas Leão, que representa a “Muda OAB”, tentam conseguir votos para as candidatas na entrada do local.

Seja com o broches ou santinhos, diversos itens são distribuídos para os votantes que comparecem. Entre os presentes, há quem defenda a permanência de Daniela para o próximo triênio de 2025-2027. Antes de votar, a candidata falou com a imprensa que está confiante na reeleição, além de destacar que fez uma boa campanha pata o pleito.

"A gente chega com uma confiança alta pelo clima bom de quem já fez um bom trabalho e tem as melhores propostas para que, nos próximos três anos, a gente pode avançar ainda mais e transformar a advocacia baiana", afirmou Daniela Borges no Shopping da Bahia.

Por outro lado, há quem entenda e faça propaganda para uma mudança no comando da OAB. Ana Patrícia, a candidata do Muda OAB, se colocou como uma novidade necessária para a Ordem. "Nós somos o novo, nós somos a transformação, nós somos o resgate da advocacia como prioridade da OAB. Então, a expectativa é o melhor possível.", afirma a candidata.