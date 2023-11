Eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua acontecem pela primeira vez de forma on-line

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, por meio da Deliberação de nº 16/2023, da Comissão Eleitoral Federal, estará realizando sua primeira votação on-line nesta sexta-feira (17) para o Sistema Confea/Crea e Mútua. Através do site www.votaconfea.com.br, os eleitores poderão realizar seu voto pelo celular, tablet ou computador. O voto também poderá ser feito na sede, inspetorias e escritórios do Crea-BA.



A partir das 8h, as urnas estarão abertas e serão encerradas Às 19h. Serão realizadas eleições para Presidente do Confea, Presidente do Crea, Conselheiros Federais, Conselheiros de Instituições de Ensino, Diretor-geral e Diretor-administrativo da Mútua.