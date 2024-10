VOTAÇÃO

Eleições OBA: criminalista Vivaldo Amaral desiste de concorrer à presidência

O criminalista Vivaldo Amaral desistiu de concorrer à diretoria da Ordem dos Advogados da Bahia (OAB) seção Bahia, para os advogados inscritos no órgão. A eleição acontece no próximo dia 19 de novembro . Em vídeo, divulgado nesta segunda-feira (07), ele declara seu apoio à advogada Ana Patrícia Dantas Leão.

De acordo com a OAB-BA, os interessados em registrar chapas terão até às 18h do próximo dia 20 para apresentar requerimento formal, preferencialmente de forma online (https://oab-ba.implanta.net.br/servicosonline/) ou mediante protocolo físico no respectivo setor na sede da OAB-BA, no caso de chapas da Seccional, ou na sede da subseção correspondente, no caso de chapas das subseções.