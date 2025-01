CRIME

Em dois dias, Feira de Santana registra ao menos quatro homicídios

Crimes ocorreram nos bairros Limoeiro, Parque Ipê, São João e Ponto Central

O município de Feira de Santana, no interior da Bahia, registrou, durante o último final de semana, cerca de dois assassinatos por dia. Foram ao menos quatro mortes no sábado (11) e domingo (12), todas por disparos de arma de fogo.

Duas das vítimas já foram identificadas pela Polícia Civil (PC). Uma delas é o jovem Eduardo Santos Lima, de 20 anos. Ele teve sua casa, localizada no bairro Limoeiro, invadida na manhã do domingo. Conforme informações da ocorrência, a vítima estava dormindo com familiares quando foi atingido pelos tiros. Os suspeitos de cometer o crime fugiram do local.

Outra vítima foi Rafael da Conceição Assis, de 28 anos. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo no sábado, na Rua Jandaia, bairro Parque Ipê. "As guias para remoção e perícia foram expedidas e a Delegacia especializada investiga autoria e motivação do crime. Câmeras de videomonitoramento do local poderão contribuir na elucidação do ocorrido", informou a PC.