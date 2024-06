Em greve, Trabalhadores da Construção Pesada da Bahia realizam nova assembleia

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial da Bahia (Sintepav), realiza nesta terça-feira (11), às 08h na Praça do Campo da Pólvora em Salvador e de forma simultânea nas centenas de obras nas diversas regiões do estado, assembleia que definirá os rumos da greve da Campanha Salarial 2024 dos trabalhadores da construção pesada, deflagrada na última sexta-feira (07).

A greve ocorre em Salvador e nas cidade de Pojuca, Ourolândia, Umburanas, Urandi, Uruçuca, Barreiras, São Felix do Coribe, Gentio do Ouro e Novo Horizonte, entre outras. Nesta segunda-feira (10), às 13h30 foi realizada uma audiência de conciliação entre o Sintepav e o Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada-Infraestrutura (Sinicon) – sindicato patronal – no Tribunal Regional do Trabalho.