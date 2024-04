POLÍTICA

Em Salvador, Arthur Lira evita aumentar atritos com Padilha

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), desembarcou, nesta sexta-feira (12), em Salvador para participar do evento de celebração dos 20 anos da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (Abaf), e evitou aumentar os atritos com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT).

No evento na capital baiana, Lira falou apenas sobre a busca por equilíbrio fiscal no País e elogiou a Abaf. “A associação tem desenvolvido muito todo o setor e tem essa confluência entre público e privado com inovações tecnológicas e investimento. Não há empresas potentes em setores importantes com um ambiente inábil ao seu redor”, ressaltou.

A celebração dos 20 anos da Abaf, que aconteceu no restaurante Amado, reuniu diversas autoridades. Entre elas, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, o ex-prefeito ACM Neto, ambos do União Brasil, o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), secretários, deputados federais e estaduais e empresários. No almoço, foi comemorado a construção do Plano Bahia Florestal 2033, em parceria com o governo do Estado.