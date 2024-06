BRASIL-ESPANHA

Em Salvador, diretores do Instituto Cervantes discutem ações culturais para o Brasil

Encontro reuniu diretores das oito unidades do Cervantes no país

Da Redação

Publicado em 13 de junho de 2024 às 11:17

Em Salvador, Instituto Cervantes discutem ações culturais para o Brasil Crédito: Divulgação

Os diretores das unidades do Instituto Cervantes no Brasil participaram nos dias 10 e 11 de junho de um encontro de coordenação, análise de estratégias e ações culturais e acadêmicas a médio prazo. O objetivo do encontro foi promover ainda mais o diálogo e a troca de experiência entre as diferentes unidades do instituto do Governo Espanhol nas capitais brasileiras.

Atualmente, o Instituto Cervantes está presente em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Recife. Anfitrião do encontro, o diretor da unidade na capital baiana falou sobre a importância do encontro com os colegas.

“Foi muito importante para discutirmos o planejamento e as estratégias culturais para o segundo semestre de 2024, além de ouvirmos sobre experiências e ações que cada unidade promove em sua região. O Brasil é um país diverso e muito diferente regionalmente, por isso essa integração também é fundamental”, explicou o diretor do Instituto Cervantes Salvador, Daniel Gallego Arcas.