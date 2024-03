SALVADOR

Embaixador do Japão no Brasil desembarca em Salvador nesta terça (19)

Agenda de Hayashi Teji começa com uma visita à SEMA

O embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teji, chega a Salvador nesta terça-feira (19). Ele desembarca na capital baiana com o objetivo de estreitar o relacionamento e promover negócios na Bahia.