Embarcação que irá conectar Comércio a Ilha dos Frades é inaugurada

Batizado de Ouro Azul, um barco será mais uma opção de transporte para a Ilha dos Frades, em Salvador. A embarcação teve sua viagem inaugural nesta terça-feira (5) e deve começar a operar a partir de janeiro. O barco proporcionará uma viagem de cerca uma hora entre o Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, e a Ponta de Nossa Senhora, na Ilha dos Frades. Com funcionamento sem definição, sua capacidade é para 240 pessoas, sendo 236 passageiros e 4 tripulantes. A embarcação possui dois andares, áreas climatizadas e sistema biodigestor - solução ecológica para tratamento de esgoto.

Atualmente, para chegar até a Ilha dos Frades é possível alugar uma lancha ou escuna, que saem do terminais de Salvador, ou ir de carro ou ônibus até Madre de Deus, município localizado a cerca de 65 quilômetros da capital baiana, e pegar um barco no Terminal Marítimo de lá.

“A ideia é que este barco impulsione o turismo na ilha e seja uma opção com mais eficiência, mais conforto e maior capacidade. Com isso, outros tipos de eventos podem passar a ser realizados na ilha. A embarcação também estará disponível como vantagem do Cerimonial Loreto. Quem alugar o espaço, pode contar com o barco, se quiser”, disse a presidente da Fundação Baía Viva momentos antes do hasteamento da Bandeira Azul em dois pontos da Ilha dos Frades.