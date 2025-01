BAHIA

Emissão da nova carteira de identidade começa nesta segunda (20) em escolas estaduais

Ação do SAC e Instituto Pedro Mello, em parceria com a SEC, iniciará na escola São Daniel Comboni, em Sussuarana

A expectativa é que a ação alcance também escolas do interior do Estado, ainda em 2025. “A emissão da CIN em escolas estaduais é um projeto de grande importância para esse público estudantil, que passa a ter um documento padrão e unificado, em nível nacional, incluindo uma versão digital, integrado a órgãos federais, e favorecendo, assim, a inclusão e acesso dos jovens a diversos benefícios”, destaca o diretor do Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM), Bruno Fróes.

A ação acontece durante o Projeto Férias na Escola, iniciativa da SEC que visa promover a socialização, desenvolvimento e novas aprendizagens aos alunos durante o recesso. “A parceria reflete nosso compromisso em levar cidadania e inclusão para o ambiente escolar. Essa iniciativa não apenas facilita o acesso dos estudantes à nova carteira de identidade, mas também reforça a importância de oferecer serviços essenciais diretamente às comunidades escolares. Com o Projeto Férias na Escola, garantimos que nossos alunos aproveitem o recesso escolar de forma produtiva, e agora com acesso a direitos fundamentais," destacou a chefe de Gabinete da SEC, Luciana Menezes.

A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de estado civil (original) em mãos. Caso a certidão original esteja plastificada é preciso levar também uma cópia simples. Vale destacar que a CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar. Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão. O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.