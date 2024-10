OPORTUNIDADE

Empresa baiana abre 200 vagas de emprego em Simões Filho; confira

Uma empresa baiana de construção abriu 200 vagas de trabalho em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O emprego é para as obras do condomínio logístico do Mercado Livre, na Rodovia BA-093. As funções são para carpinteiro, armador, pedreiro, eletricista, encanador, montador de andaime, jovem aprendiz e estagiário de engenharia civil e arquitetura.