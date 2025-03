MULTIPARENTALIDADE

Entenda as obrigações de um pai socioafetivo

Pais de filhos não biológicos que desejam formalizar a parentalidade afetiva precisam arcar com deveres iguais aos previstos para filhos biológicos

O reconhecimento legal de uma paternidade ou maternidade socioafetiva é uma formalização que pode ser feita através de processo judicial ou em cartório. Na Bahia, mais de 800 processos foram movidos no Tribunal de Justiça (TJ-BA) entre os anos de 2018 e 2025. A partir do reconhecimento, as pessoas que desejam ter o laço de pai e filho regularizado social e legalmente passam a ter uma série de direitos e deveres. Para os pais, as obrigações incluem todas aquelas já conhecidas nos casos de paternidade biológica. >