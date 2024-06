QUARTO LEILÃO NO ANO

Entenda por que o prédio em que funciona o Arquivo Público ainda não foi arrematado

Desde novembro de 2021, o prédio Solar da Quinta do Tanque que, atualmente, abriga o Arquivo Público do Estado da Bahia (Apeb), é cercado pela incerteza de qual será seu novo dono. O motivo da dúvida se deve à penhora feita pela extinta Bahiatursa – hoje, Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – que ofereceu o prédio para pagar dívidas cobradas judicialmente por uma empresa de arquitetura em Salvador. Uma vez executada, a ação contra o governo em 2005, o anúncio de que o imóvel iria a leilão veio há, aproximadamente, três anos . Desde então, pelo menos, cinco leilões já foram realizados, mas até então não houve arremate.

Para Noel Silva, diretor do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (Creci-BA), isso se deve ao fato de que o prédio histórico é tombado pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan). “A questão do arquivo público é muito mais em relação à utilização, porque ele é uma construção antiga que não pode ser utilizada, por exemplo, para uma incorporação. Então, isso dificulta muito a aquisição dele”, destaca.