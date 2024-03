POLÍTICA

Entidades condenam fala de Rui Costa sobre 'fungada no cangote' e cobram retratação

Por meio de uma nota de repúdio, as entidades filiadas ao Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado) condenaram, nesta quinta-feira (14), as declarações do ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa (PT), contra o funcionalismo público.

Na nota, a Fonacate afirmou que as declarações de Rui Costa são exemplos típicos de “assédio institucional”. A entidade disse ainda lamentar a atitude do ministro que, segundo a Fonacate, "deveria, antes, zelar pela valorização daqueles que constroem com esforço e dedicação, o presente e o futuro da nação". "Portanto, o serviço público brasileiro exige respeito e imediata retração do ministro da Casa Civil", acrescentou.