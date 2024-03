NO URUGUAI

Entorno da Igreja dos Alagados passa por requalificação para atrair turismo religioso

Obra incluiu nova praça, quadra e quiosques para permissionários, entre outras melhorias



Da Redação

Gilberto Barbosa

Publicado em 22 de março de 2024 às 12:39

Reforma incluiu entorno da Igreja dos Alagados Crédito: Betto Jr/Secom

O entorno da Igreja de Nossa Senhora dos Alagados e de São João Paulo II, no Uruguais, recebeu nesta sexta-feira (22) obras de requalificação. Foram entregues pela prefeitura de Salvador uma praça nova, 10 quiosques para ambulantes, uma praça com brinquedos infantis, uma quadra, além do trabalho de drenagem e uma encosta. O investimento é de cerca de R$ 6,3 milhões.

Projetada pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), a intervenção faz parte do Plano de Bairros da Península de Itapagipe e busca oferecer melhores condições de vida aos moradores e tamb[em desenvolver o potencial turístico religioso da região. Três santos da Igreja Católica já visitaram o templo no local: São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá e Santa Dulce dos Pobres.

“Foi o que nós aplicamos aqui. O benefício desta intervenção é, primeiro, para a comunidade do final de linha do Uruguai e todo o entorno da igreja. Aqui, na realização desta obra, nos preocupamos com os mínimos detalhes. A FMLF conversou com a comunidade, ouviu sugestões, recolheu ideias e pôs no papel. E hoje, tudo isso se torna realidade”, destacou o prefeito Bruno Reis.

Bruno falou do cuidado com os novos quiosques que foram entregues a permissionários do bairro. "Uma grande obra de infraestrutura, com uma preocupação toda especial aos permissionários, que hoje receberam seu quiosque para trabalhar com mais dignidade. Uma cidade para ser bom pro turista primeiro tem que ser boa pra quem mora aqui", disse o prefeito.

Caminho Crédito: Betto Jr/Secom

O lado do turismo religioso também foi ressaltado pelo prefeito. "Essa obra tem uma visão estratégica, porque consolida a implantação do território santo. Já havíamos requalificado todo entorno da Igreja do Bonfim, a parte alta e a baixa. Tínhamos feito todo caminho da fé, ligando ao santuário de Santa Dulce. Precisávamos recuperar aqui o santuário de Alagados. Aqui é o território santo porque três santos já visitaram esse local. Nossa Santa Dulce, Madre Teresa e o Papa João Paulo II. Pra quem tem fé, essa obra vai estimular o turismo religioso. Vai fazer com que milhares de fiéis do Brasil todo venham aqui".

Bruno disse que há um plano para mais obras na Península Itapagipana. "Nesse momento estamos requalificando toda Orla do Porto da Lenha. Vamos dar início à Madragoa, Largo do Papagaio, recuperação de toda praça do Santuário de Santa Dulce, ali também tem previsão de construção de um grande estacionamento. E também a praça dos Mares", lista. "Vai melhorar qualidade de vida de quem mora aqui, mas também potencializar todas características da Península Itapagipana, só quem mora aqui sabe o grande potencial que essa região tem e a prefeitura está ajudando a alavancar".

A requalificação incluiu as áreas do Cine Teatro, do Espaço Cultural dos Alagados e do Terminal de Ônibus do Uruguai. Os serviços envolveram pavimentação e reconstrução de meio-fio, colocação de piso intertravado, drenagem, implantação de quiosques, parque infantil, academia de ginástica, área de jogos, 13 pergolados em eucalipto, guarda-corpo, contenção em alvenaria de pedra e banheiros.

O morador Francisco Fernandes, pintor e presidente da Liga de Futsal, diz que a reforma tem uma grande importância para a região. "Drenagem, esgoto, iluminação, praça reformada, quiosques pros trabalhadores no final de linha e nossa área de esporte, lazer, que é nossa quadra. A igreja que estava precisando também. O intertravado na frente da nossa escadaria", elencou. "Deu tudo certo". Ele lembra que a comunidade há muito tempo foi uma palafita e mesmo depois que a situação melhorou, ainda era precária, com iluminação antiga e equipamentos sem reforma. "Estava precisando".

"Agora os olhares públicos estão se voltando para esse lugar, para dar visibilidade para esse lugar importante, por onde passaram três santos da Igreja Católica", comemora Hilda Almeida, gestora do turismo da Igreja. Ela destaca que a igreja tem diversos projetos sociais em Alagados. "Temos crianças de 7 a 15 anos que fazem parte de um dos projetos, temos projeto que cuida das mulheres grávidas, de geriatria, um que cuida da horta comunitária, projetos profissionalizantes", lista. "A paróquia não é só a oração, é orar e agir. A gente ora e age, para dar continuidade ao legado dos três santos que pisaram aqui, que é servir e amar".

Ela afirma que antes era mais comum receber mais visitantes de fora do país do que soteropolitanos. Com a criação da Pastoral de Turismo (Pastur), a igreja foi incluída em um roteiro de fé, passando a receber um fluxo ainda maior de turismo religioso. Ela estima em mais de mil visitantes por ano. "Essa igreja foi construída para receber o papa. Ele esteve aqui em 7 de junho de 1980, inaugurou e abençoou. Foi construída em menos de três meses", conta, relembrando que João Paulo II subiu as escadarias e recebeu um barquinho de presente de uma menina que conseguiu passar pela segurança. "Foi toda uma preparação da Arquidiocese de Salvador, prefeitura e do estado para poder fazer essa acolhida ao governante de um país, porque o Vaticano é um país, mobilizou todo Brasil, toda Bahia, Salvador e Alagados".

A visita de Madre Teresa foi um ano antes, em 1979, em preparação para a chegada do papa. "Temos a primeira casa das missionárias da caridade Teresa de Calcutá, bem na frente dessa escadaria", conta, destacando o legado deixado na comunidade.

Caminho da fé

Agora, a Igreja dos Alagados passa a fazer parte do circuito de visitação e peregrinação de Salvador, que conta ainda com o Santuário de Santa Dulce dos Pobres e a Colina Sagrada da Igreja do Bonfim.

“Nós temos aqui o que chamamos de território santo. São três santuários importantíssimos, então criamos as condições para que as pessoas possam ter a sua fé num lugar apropriado, inclusive com maior acessibilidade ao morro em que está a igreja, com rampas que antes não existiam, era só uma grande escadaria e uma ladeira bem inclinada”, afirmou Tânia Scofield.