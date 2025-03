ANIVERSÁRIO DE SALVADOR

Equipamentos culturais na capital terão entrada gratuita neste sábado (29)

Atividades especiais serão realizadas em diversos pontos; confira quais

Tharsila Prates

Publicado em 27 de março de 2025 às 18:35

Maquete de Salvador na Casa das Histórias Crédito: Divulgação Valter Pontes/ Secom PMS

Para comemorar o aniversário de Salvador, os equipamentos culturais da Prefeitura terão entrada gratuita neste sábado (29), dia em que a cidade completa 476 anos.>

A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) busca incentivar os soteropolitanos, moradores e visitantes a conhecer a cultura e a arte disponíveis na Cidade da Música da Bahia (CMB), nos Espaços Carybé e Pierre Verger, no Memorial 2 de Julho, na Galeria Mercado e nas Casas do Carnaval (CCB), do Rio Vermelho (CRV) e das Histórias de Salvador (CHS). >

Espalhados por diversos pontos da cidade, como o Comércio, o Rio Vermelho, a Lapinha e a Barra, cada equipamento apresenta a história de Salvador sob uma ótica diferente, seja através da Independência da Bahia, no Memorial 2 de Julho; dos patrimônios, na Casa das Histórias de Salvador; da música, na Cidade da Música da Bahia; ou da fotografia e das artes, nos espaços Pierre Verger e Carybé. >

“Vamos comemorar os 476 anos de Salvador abrindo as portas dos nossos equipamentos culturais para soteropolitanos e visitantes, para que cada cidadão tenha a possibilidade de desfrutar gratuitamente dessas experiências imersivas, celebrando a nossa cultura, a nossa ancestralidade e o nosso povo em grande estilo neste dia tão especial para todos nós”, informou a vice-prefeita de Salvador e secretária da Secult, Ana Paula Matos.>

Ao longo de todo o sábado (29), a Casa das Histórias de Salvador e a Galeria Mercado terão o “Jogo de Dicas”, uma atividade educativa especial que estimula os visitantes a adivinhar pontos turísticos, monumentos e locais de Salvador, utilizando pistas sobre a história, a cultura e as características da cidade. Para acessar os equipamentos a partir das 9h, os ingressos estarão disponíveis para retirada através do link Sympla.>

Na Casa do Carnaval, no Pelourinho, a partir das 14h, acontecerá a oficina “Carnaval é Massa”, com confecção de representações artísticas em massa de modelar. No mesmo horário, nos Espaços Carybé e Pierre Verger, localizados no Porto da Barra, a oficina “Quebra-Cabeça dos Artistas” convidará os visitantes a montar um quebra-cabeça dedicado a artistas de Salvador.>

Já às 15h, no Memorial 2 de Julho, na Lapinha, o “Quiz da Independência” relembrará heróis baianos da atualidade, aprofundando os conhecimentos por meio de jogos da memória e quebra-cabeças. Os ingressos são retirados no local, assim como na Casa do Rio Vermelho e na Cidade da Música da Bahia.>

Confira o funcionamento:>

Cidade da Música da Bahia - Praça Maria Felipa, nº 19, Comércio | 9h às 16h (última entrada às 15h)>

Casa do Carnaval da Bahia - Praça Ramos de Queirós, s/n, Pelourinho | 9h às 16h (última entrada às 15h)>

Casa do Rio Vermelho - R. Alagoinhas, 33 - Rio Vermelho | 9h às 17h (última entrada às 16h)>

Memorial 2 de Julho - Largo da Lapinha - Liberdade | 9h às 17h (última entrada às 16h)>

Espaço Carybé de Artes - Forte de São Diogo, s/n - Porto da Barra | 9h às 17h (última entrada às 16h)>

Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana - Forte de Santa Maria - Porto da Barra | 9h às 17h (última entrada às 16h)>

Casa das Histórias de Salvador - R. da Bélgica, 2 - Comércio | 9h às 17h (última entrada às 16h)>