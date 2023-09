Escola com capacidade para 2,5 mil estudantes é inaugurada em Cajazeiras

Antes, eram sete salas. Agora, são 22 unidades. Antes, eram 650 estudantes. Agora, a capacidade é para 2,4 mil. Antes, não tinha espaço para esportes. Agora, tem quadrada poliesportiva coberta e área aberta para atividades físicas. A nova Escola Municipal Elysio Athayde foi inaugurada em Cajazeiras V, nesta terça-feira (19). O investimento foi de R$ 14 milhões, o prédio tem três pavimentos superiores, sendo que no último piso fica a quadra coberta, e as salas são climatizadas. Há também elevador e brinquedos. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) destacou a importância da entrega.

"As escolas da rede municipal são melhores que as particulares de Salvador", disse o prefeito. "Estamos trabalhando para ser a melhor educação do Brasil. É a 15ª escola como essa que entrego no meu mandato e vamos até o final de 2024 entregar 50 novas escolas em Salvador. Mais que uma escola nova por mês", destacou.