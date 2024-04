VEJA DETALHES

Escola de samba Viradouro fará apresentação especial em a Salvador para encerramento dos 475 anos da cidade

Show será neste sábado na Praça Maria Felipa, no Comércio

Publicado em 1 de abril de 2024 às 19:49

Escola venceu Carnaval carioca deste ano Crédito: Divulgação

A escola de samba Unidos da Viradouro, tricampeã do carnaval carioca, vai desembarcar em Salvador neste sábado (6) para uma homenagem especial do aniversário dos 475 anos da capital baiana. De acordo com informações do Alô Alô Bahia, membros da agremiação irão participar do show especial de encerramento do Festival Viva Salvador, que acontece na Praça Maria Felipa, no Comércio, a partir das 17h, no Centro Histórico de Salvador.

A participação da Viradouro fará parte do espetáculo montado para fechar com chave de ouro a celebração do aniversário da cidade, que terá como anfitriões os artistas Larissa Luz e Carlinhos Brown. A apresentação, que tem direção artística de Gil Alves, contará ainda com participações de Seu Jorge, Lueji Luna e da Banda Didá.

A atual campeã carioca, a Viradouro conquistou o título com o enredo “Arroboboi, Dangbé”, que fala sobre o culto ao vodum serpente. A comissão de frente da escola é liderada por Priscilla Mota e Rodrigo Negri e foi um dos grandes destaques do desfile, garantindo uma abertura impactante da Vermelho e Branco. Na Avenida, a aparição de uma serpente rastejando pela pista e a finalização da apresentação com um grande arco-íris impactaram a Sapucaí. Um dos elementos do desfile que fará parte da apresentação em Salvador será a mesma Serpente usada no desfile.

Outro ponto forte da escola, esse ano, foi a bateria, chamada de Furacão Vermelho e Branco, comandada por mestre Ciça. Os ritmistas levantaram o público com um show de ritmo e paradinhas que faziam alusão aos toques do Candomblé Jeje. O desfile idealizado pelo carnavalesco Tarcísio Zanon obteve 270 pontos e garantiu a terceira conquista da escola de Niterói no Carnaval carioca, onde também foi vitoriosa nos desfiles de 1997, com o enredo “Trevas! Luz! A explosão do universo”, e 2020, onde a Bahia foi inspiração para a agremiação contar a história das Ganhadeiras de Itapuã com o enredo “Viradouro de alma lavada”. Lideradas por Maria de Xindó, o grupo Ganhadeiras de Itapuã esteve presente no desfile campeão do Carnaval 2020, estreitando ainda mais a relação entre a escola de samba carioca e a cultura baiana.