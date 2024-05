EDUCAÇÃO

Escolas do subúrbio ganham quadras poliesportivas com cobertura

Na manhã deste sábado (11), a prefeitura entregou duas quadras poliesportivas aos estudantes da Escola Santo Antônio das Malvinas, em Fazenda Coutos, e na Escola Municipal de Paripe, ambas localizadas no subúrbio de Salvador. Durante a inauguração, que aconteceu com o acompanhamento das atividades do Projeto Aprender+, o prefeito ressaltou que está sendo concluída a cobertura de 80 quadras de escolas municipais.

“Todos os prédios públicos que tinham quadras poliesportivas que não eram cobertas, nós cobrimos. Estamos transformando algumas em um verdadeiro ginásio de esportes, o que vai permitir que as crianças, tanto no período de chuva como agora, possam realizar atividades esportivas, assim como também no verão, com a intensidade do sol, elas estarão protegidas”, disse.