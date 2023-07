Escolas no Costa Azul e Nordeste têm aulas suspensas após tiroteios

A Escola Municipal Padre Confa, no bairro do Costa Azul, em Salvador, teve as aulas suspensas nesta quarta-feira (12), por conta de um tiroteio que aconteceu ontem à tarde, na frente da instituição. Cerca de 250 alunos foram afetados com a suspensão, diz a Secretaria Municipal de Educação (SMED).



Segundo a Polícia Militar, agentes foram até o local após uma denúncia de disparo de arma de fogo na Travessa Isaías Alves de Almeida, no Costa Azul. Nenhum suspeito foi encontrado e o policiamento foi reforçado.