SOLIDARIEDADE EM CENA

Espetáculo para arrecadar fundos para o Instituto de Cegos da Bahia atrai mais de mil pessoas em Salvador

Fundos vão ser revertidos para ampliação da estrutura do instituto e da sua capacidade de atendimento

Da Redação

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 18:43

Festival Emoções 2024 Crédito: Divulgação/ICB

Mais de mil pessoas se reuniram nos dois dias de apresentação do Festival Emoções, nessa terça (6) e quarta-feiras (7), no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador. O espetáculo, que contou com a apresentação de diversos grupos de dança da Bahia, teve o propósito de contribuir com o Instituto de Cegos da Bahia (ICB), que oferece, de forma gratuita, prevenção, diagnóstico, habilitação, reabilitação e inclusão social de pessoas cegas ou com baixa visão há mais de nove décadas. Toda a renda arrecadada através do evento foi destinada ao Instituto.

O tema da edição deste ano foi "Existem muitas formas de ver o mundo". O projeto de dança teve audiodescrição e intérprete de libras, o que permitiu que todos os presentes tivessem acesso à exibição, que também teve a participação do coro infantil dos alunos do Centro Musical Imaginasom, do Instituto. O espetáculo contou com direção de Fátima Suarez, que está à frente da Mantra Produções, ao lado de Cândida Campos.

Para a presidente do ICB, Heliana Diniz, o Festival Emoções não foi apenas um evento cultural, mas um exemplo de como a arte pode ser uma ferramenta poderosa de transformação social. “Estamos felizes demais com a realização deste festival que é de grande importância para o ICB. Para além da arrecadação dos recursos, é também uma grande vitrine para que diversas outras pessoas passem a conhecer o trabalho realizado por nós. Ver as pessoas enchendo a sala do teatro em prol da nossa causa nos encheu de gratidão e esperança. A arte pode transformar vidas, e esse apoio é essencial para mantermos e expandirmos nossas atividades. Somos imensamente gratos a todos que participaram e tornaram isso possível”, celebrou.

Campanha

Atualmente, o Instituto de Cegos da Bahia realiza mais de 310 mil procedimentos anuais, porém, devido à alta demanda, a espera por atendimento pode chegar a até três meses. Para diminuir esse prazo, o ICB mantém a campanha de arrecadação para ampliação da sua estrutura física e capacidade de atendimento. O projeto contempla a construção do novo Centro Médico Oftalmológico, a ampliação do Centro de Reabilitação Visual, com sete novas salas de terapia ocupacional, psicologia e serviço social, além da reforma do Centro de Atendimento Educacional Especializado, do Laboratório de Inclusão e do Centro Esportivo.