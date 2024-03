MIOLO

Espumante baiano é premiado em um dos mais antigos concursos do mundo

Foram duas medalhas no Vinalies Internationales

Publicado em 18 de março de 2024 às 20:23

Espumante Crédito: Divulgação

O Miolo Wine Group, conhecido pela excelência na produção de vinhos tintos e de espumantes tropicais, acaba de trazer ao Brasil duas importantes medalhas em um dos concursos internacionais mais tradicionais do mundo, o Vinalies Internationales, na França. A 30ª edição do evento, realizada no começo de março em Cannes, conferiu Medalha de Prata para o Terranova Brut Rosé, produzido nos vinhedos do grupo na Bahia.

O espumante é o primeiro nacional elaborado com a uva Grenache, que é cultivada nos vinhedos próprios, no Vale do São Francisco, na vinícola Terranova (fotos). O rótulo, vinificado pelo método Charmat, traz a descontração e a refrescância da tropicalidade, unindo a tradição da Miolo com o terroir da região.

Alimentadas pelo Velho Chico, as vinhas transformam a paisagem do lugar que já foi sertão. O clima, inclusive, é tido como o maior desafio no Vale do São Francisco, ao mesmo tempo em que é visto como uma grande oportunidade. Mesmo seco e com solo árido, a Miolo uniu conhecimento em Enologia com a tecnologia da irrigação, o que possibilita realizar duas safras no ano.

Ouro

Além da prata, a Miolo ainda conquistou o Ouro com o Miolo Quinta do Seival Castas Portuguesas 2022, um dos Sete Lendários da marca, elaborado com as variedades lusitanas Touriga Nacional e Tinta Roriz, cultivadas no município de Candiota, no Rio Grande do Sul. Ideal para guarda, o rótulo é nobre, com 15% de graduação alcoólica, e conta com apenas 26 mil garrafas numeradas no mercado, apresentando complexidade aromática e gustativa. Este vinho já arrematou mais de 40 prêmios em países como Alemanha, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Eslováquia, Estados Unidos, França e Inglaterra.

O concurso reuniu 2.927 amostras de 38 países, avaliadas por um júri internacional formado por 113 degustadores de 24 nacionalidades.

