Estabelecimento promove espaço de coworking gratuito na Ribeira

A proposta do Iaô Espaço de Criação de compartilhar áreas comuns em um coworking, gratuito, vem sendo descoberta a cada dia por empreendedores, freelancers e profissionais liberais de Salvador. O ambiente colaborativo permite troca de experiência entre pessoas, além de ampliar a rede de relacionamento dos profissionais que utilizam o espaço. Inaugurado há dois anos, o Iaô Espaço de Criação, na Fábrica Cultural, na Ribeira, mantém o coworking aberto ao público, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

O espaço pode receber até 24 pessoas. A sua infraestrutura possui rede de internet wi-fi, mesas de trabalho, espaços de convivência, salas de reunião e área de descanso. O espaço também disponibiliza uma copa funcional e colaborativa, com geladeira, microondas, cafeteira e utensílios domésticos.

Alguns outros serviços são oferecidos pelo Iaô Espaço de Criação. Por exemplo, na Sala Multiuso, com capacidade para 40 pessoas, equipada com televisão, caixa de som e projetor, pode ser reservado para realização de workshops, reuniões, palestras e encontros profissionais.

A Sala de Reunião conta com infraestrutura para receber encontros de serviços e atendimento ao cliente. O espaço também conta com um estúdio audiovisual com refletores de luz em Led e fundo infinito branco, verde e preto, permitindo a criação e produção de conteúdos publicitários, sessões de fotos, catálogos, gravações de vídeos e aulas.