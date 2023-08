Estação Pirajá de metrô recebe ação de acolhimento afetivo

A Estação Pirajá do Metrô será o ponto de encontro da próxima edição do Cantinho do Desabafo, uma ação especial de escuta e acolhimento emocional promovida pelo Instituto CCR (ICCR) na área de atuação da CCR Metrô Bahia, em parceria com o Instituto HELP. A ação acontece no dia 15 (terça-feira) a partir das 16h, e na oportunidade, também serão distribuídas cartas com palavras de apoio e incentivo.



O atendimento gratuito será realizado por voluntários do Instituto HELP, e é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade emocional, como ansiedade, estresse e depressão.