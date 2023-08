Estado da Bahia convoca 11.237 aposentados e pensionistas para a prova de vida

A Superintendência de Previdência do Estado (Suprev) convoca os servidores inativos e pensionistas que fazem aniversário no mês de agosto para realizar a prova de vida. O grupo é formado por 11.237 beneficiários do Poder Executivo Estadual, 311 do Tribunal de Justiça e 12 do Ministério Público. Para não correr o risco de ter o benefício suspenso, eles precisam se submeter ao procedimento até o próximo dia 31.



A agenda de convocação Previdência Estadual segue sempre o mês de aniversário do beneficiário. Segundo a coordenadora de Relacionamento com o Beneficiário da Suprev, Sílvia Machado, aqueles que estão em dia com o cronograma e têm cadastro no TRE e Senatran, podem realizar a Prova de Vida Digital de qualquer celular com acesso à internet por meio do aplicativo GOV.BR. Para tanto, basta baixar o aplicativo e abrir uma conta no GOV.BR.