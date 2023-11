Estudante é encontrado morto dentro de represa em Santaluz

Um jovem identificado como Ueslei Vinícius Lima da Silva, de 22 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (13) dentro de uma represa, no povoado de Barreirinho, zona rural de Santaluz.



De acordo com a Polícia Civil, Ueslei foi encontrado sem sinais vitais próximo a uma localidade conhecida como Açude de João Buraco.



Wesley Vinicius era aluno do Colégio Estadual Luciberto Oliveira dos Santos, localizado no distrito de Santa Rita de Cássia, na zona rural de Valente. A unidade escolar emitiu nota de pesar pelo falecimento do jovem e informou que as aulas foram suspensas nesta segunda-feira.