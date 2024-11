EDUCAÇÃO

Estudantes baianas se destacam em competição nacional de Química

Olimpíada distribuiu medalhas e menções honrosas a alunas dos ensinos fundamental e médio de Salvador e Matina

Tharsila Prates

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 10:31

Estudantes baianas da rede pública são destaques da Olimpíada Nacional Feminina de Química - QuiMeninas 2024 Crédito: Divulgação

Cinco estudantes baianas se destacaram na Olimpíada Nacional Feminina de Química, a QuiMeninas 2024, ao conquistarem medalha de bronze e menção honrosa na competição destinada às alunas do 9º ano do ensino fundamental ao 2º ano do ensino médio.

A aluna Maria Gabriela Libório Correia, do 1º ano do ensino médio do Colégio da Polícia Militar (CPM) Luiz Tarquínio, localizado no bairro de Boa Viagem, em Salvador, foi medalhista de bronze. No Colégio Estadual Grandes Mestres Brasileiros, no município de Matina, no centro-sul do estado, o talento feminino na área de Química foi reconhecido com quatro menções honrosas para as estudantes Giovanna Neves Benevides, Rafaela Silva Santos, Iris Maiquele Souza Carneiro e Thamiles Ribeiro Vieira, informou a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Educação (SEC).

De acordo com a SEC, o projeto busca incentivar e aumentar o interesse do público feminino pelas ciências, estimulando o aprofundamento do conhecimento no ensino básico e o ingresso em universidades nas áreas científica, tecnológica, da Engenharia, entre outras profissões.

Com inscrições gratuitas, a prova com 25 questões objetivas foi realizada em setembro, de forma on-line. Foram distribuídas 798 medalhas. A QuiMeninas celebra a dedicação e a excelência das jovens estudantes, como Maria Gabriela Libório Correia. “Penso em seguir na área de Ciências e me formar em Medicina. A olimpíada desempenha um papel importante no incentivo à participação de meninas em eventos nas áreas de Química, Física e Matemática”, disse ela.

“Para nós, que já promovemos a Feira de Ciências, essa olimpíada só veio somar, contribuir e inspirar as meninas. Iniciativas como esta abrem portas e fortalecem a confiança entre professor e aluno, além de mostrar que não há limites para serem alcançados. Pretendemos continuar participando das próximas edições”, ressalta a professora de Química, Eliana Rosa de Jesus, do Colégio Estadual Grandes Mestres Brasileiros, no município de Matina.