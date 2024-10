PROVAS EM NOVEMBRO

Estudantes da rede estadual participam de aulão preparatório para o Enem

Evento foi realizado no Parque de Exposições nesta quinta-feira

Gilberto Barbosa

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 20:03

Aulão contemplou 10 mil estudantes da rede estadual Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Parque de Exposições foi transformado em uma sala de aula nesta quinta-feira (17). Cerca de 10 mil alunos da rede estadual participaram do aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. Além das aulas, o evento contou com shows das bandas Filhos de Jorge e Àttooxxá.

As aulas foram ministradas por professores convidados e tiveram foco nos conteúdos de redação, com dicas de escrita e possíveis temas para os estudantes. Um dos docentes convidados foi o professor de português e redação Danilo Santiago que apresentou dicas para os alunos realizaram uma boa prova. Eletratou o momento como uma oportunidade de democratizar o acesso ao conhecimento.

“Eu sou professor de escolas pública e privada e sei que existe uma discrepância entre as duas redes. Esse é o momento deles organizarem as ideias e de entenderem os últimos ajustes que precisam ser feitos. Muitas pessoas aprendem os conteúdos de última hora então esses conhecimentos que estão sendo passados podem fazer a diferença na prova”, afirmou.

Outros convidados foram os professores Noslen Borges e Vina de Queiroz, especialistas em Língua Portuguesa e Redação, respectivamente. Natural de Curitiba, no Paraná, Noslen é um dos principais produtores de conteúdo de Língua Portuguesa no mundo, com milhões de seguidores no YouTube e no Instagram. Ele foi bastante tietado pelos jovens que foram ao local.

“Esse aulão é importante porque estamos na reta final de preparação e eles estão bem nervosos com a prova. Além de trazer as últimas dicas, nós podemos tirar a pressão desses alunos e dizer que eles estão preparados e que tudo vai dar certo. A redação é a parte da prova que vale mil pontos e nós viemos passar o caminho para que eles cheguem nessa nota”, detalhou.

O estudante Caio Conceição, 18 anos, foi um dos que acompanharam as aulas no Parque de Exposições. Aluno do Colégio Estadual Pedro Paulo Marques e Marques, no bairro de São Cristóvão, ele está no seu segundo ciclo de preparação para a prova. “Eu me inscrevi no ano passado para saber como era essa experiência e descobrir muitas coisas que eu não sabia. Eu espero conseguir ingressar na faculdade de Direito com o Enem e nesse aulão posso descobrir métodos que me aproximem desse objetivo”, disse.

Outra aluna da instituição é a jovem Eduarda Souza Figueiredo, 18, que estava sentada nas primeiras fileiras. Acompanhada de um grupo de amigas, ela relatou que fez o Enem no ano passado visando se preparar para a prova deste ano. “Além do conhecimento, eu espero conseguir alguns macetes que os professores possam nos propor. O meu objetivo é cursar direito e os estudos que fiz durante o ano, além da aula de hoje me dão mais confiança sobre o que fazer na prova, em especial na redação”, falou.

Aluno do Colégio Estadual Professora Maria Bernadete Brandão, na região da Estrada das Barreiras, Arnaldo Júnior, 19, foi para o evento com o objetivo de reforçar seus conhecimentos de redação, que ele considera como a sua maior dificuldade. “Hoje eu sou pizzaiolo e tenho muita vontade de abrir minha pizzaria. Então eu penso em fazer uma faculdade de administração e seguir nessa carreira. Ultimamente eu não tenho estudado muito para a prova, mas vim aqui para tirar minhas dúvidas e fazer uma boa prova”, contou.

O evento encerrou o Festival Bolsa Presença + Pé-de-Meia, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a expansão do programa “Pé de Meia”, que oferece um auxílio de até R$200 por mês para os alunos da rede estadual durante os três anos do ensino médio. Com a expansão, o repasse passa a contemplar os jovens com família inscrita no CadÚnico e renda de até meio salário mínimo. A expansão atinge cerca de 100 mil estudantes baianos, expandindo o número de beneficiados na Bahia para 406,3 mil.