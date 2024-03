ENSINO MÉDIO

Mais de 280 mil estudantes baianos do Ensino Médio vão receber até R$ 3 mil por ano

A expectativa é que eles recebem cerca de R$ 9 mil até o fim do período escolar

Publicado em 11 de março de 2024 às 16:21

285 mil estudantes baianos receberão auxílio de R$200 Crédito: Mateus Pereira/GOVBA

Cerca de 285 mil estudantes baianos do ensino médio (EM) receberão um incentivo financeiro de até R$3 mil por ano. O número de beneficiados corresponde a 60% do total de alunos de escola pública matriculados na Bahia. A expectativa é que eles recebam até R$9,2 mil em três anos. O repasse é parte do programa "Pé-de-Meia" e foi anunciado pelo Ministro da Educação, Camilo Santana, na manhã desta segunda-feira (11), em evento na Arena Fonte Nova.

O estudante Lucas Aragão, 17 anos, está no segundo ano de ensino médio. Nascido em Fátima, na divisa com Sergipe, ele conta que trabalhava com vendas para ajudar na renda de casa. Recentemente, ele se mudou para o bairro de Valéria, em Salvador, em busca de oportunidades.

“Mesmo que seja um valor pequeno faz uma diferença, porque cobre a mensalidade de um curso, transporte, alimentação. Esse dinheiro abre várias portas porque oferece um suporte para os estudantes e evita que eles precisem trabalhar”, afirmou.

Eles receberão R$200 no momento das matrículas, além de nove parcelas de R$200 mensais. No final do ano letivo, um valor de R$1000 será depositado numa conta-poupança, que só poderá ser retirado após o fim do ensino médio. Quem está no terceiro ano também receberá R$200 reais, como incentivo para a participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

A estudante do segundo ano, Isadora Silva, 15 anos, vê no pagamento uma oportunidade de melhorar a preparação para provas, como o ENEM. “Eu faço curso de inglês e muitas vezes não consigo pagar a mensalidade porque é um pouco caro. Esse valor pode me ajudar a pagar esse e outros cursos que podem me ajudar no futuro”, afirmou.

Ketlyn Rodrigues, 14 anos, é aluna do Colégio Estadual Pedro Marques e Marques, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Ela também será contemplada com o valor e pensa nas possibilidades que o dinheiro oferece para os colegas. “Esse valor possibilita que o estudante contribua com as necessidades de casa, como contas, alimentação e roupas. Eu já vi pessoas que precisaram abandonar a escola porque precisavam trabalhar”, disse.

O auxílio será destinado para os alunos cujas famílias estão no CAD Único e no Bolsa Família. O primeiro pagamento será feito em 26 de março, para os estudantes nascidos no mês de janeiro e fevereiro, seguindo nesse esquema até o dia 31. O cronograma de quando serão pagas as parcelas mensais ainda será divulgado.

“Quase meio milhão de estudantes no Brasil abandonam a escola depois de um ano. Nós queremos garantir a permanência desses jovens na rede pública, que muitas vezes não abandona a escola por opção própria, mas por ter alguma outra necessidade dentro de casa”, afirmou o Ministro da Educação, Camilo Santana.

O repasse é destinado aos estudantes da rede pública estadual como parte do programa “Pé-de-Meia", realizado pelo Ministério da Educação (MEC). O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (11), em evento na Arena Fonte Nova.