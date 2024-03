REVELA IBGE

Esvaziamento: cinco subdistritos de Salvador perderam 30% dos habitantes

As informações fazem parte do módulo Agregados por Setores Censitário Preliminares, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O subdistrito de Pilar é formado por quase todo bairro do Comércio. O subdistrito de Mares reúne os bairros da Calçada, Mares e Boa Viagem. Santana é formado pelo Tororó e parte de Nazaré; já o subdistrito de Nazaré reúne o restante de Nazaré e Saúde.