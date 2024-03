LIMITADAS

Evento em Salvador busca candidatos para trabalhar e estudar no Canadá

O Tec Bahia 2024, com oportunidades para brasileiros no Canadá, acontece nesta quinta-feira (21), no Senai Cimatec de Salvador. Na ocasião, representantes do governo do Quebec vão detalhar as mais de 200 vagas disponíveis para brasileiros na província canadense. O evento é realizado pelo Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Bahia e o escritório do Quebec em São Paulo.