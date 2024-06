FUTURO

Evento internacional discute meio ambiente e sustentabilidade em Salvador

Lideranças globais debatem medidas de desenvolvimento para as cidades

Gil Santos

Publicado em 5 de junho de 2024 às 15:59

Salvador é destaque em ações sustentáveis durante evento internacional no Dia do Meio Ambiente Crédito: Valter Pontes/Secom

Salvador está sediando o evento internacional 'Inovação Urbana Rumo ao Desenvolvimento Criativo e Sustentável', que teve início nesta quarta-feira (5), data em que se celebra Dia Mundial do Meio Ambiente. O encontro, que será realizado até a próxima quinta-feira (6), vai debater temas como biodiversidade, desenvolvimento sustentável e economia criativa.

O evento está sendo realizado no Arquivo Público de Salvador, no bairro do Comércio, e é uma parceria entre a Prefeitura e o CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina). O encontro vai reunir representantes de diversos países e organizações, como ICLEI (Governos Locais para a Sustentabilidade), GIZ, ONU Habitat Brasil e C40 Cities, rede global de quase 100 prefeitos das principais cidades do mundo que estão unidos em ação para enfrentar a crise climática.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) participou da abertura do evento e recebeu dos servidores um relatório sobre o avanço da pauta de sustentabilidade na cidade. O gestor explicou que estão sendo discutidas novas medidas que possam ser desenvolvidas nas cidades para garantir crescimento e desenvolvimento com a preservação do meio ambiente.

"Salvador se tornou uma referência no Brasil e no mundo, temos diversos case de sucesso, ações e iniciativas nessa área que garantem um crescimento sustentável da cidade e estamos compartilhando todas essas iniciativas e ouvindo boas experiências e boas práticas que estão ocorrendo nos quatro cantos do mundo, em especial na América Latina", afirmou.

O prefeito listou decretos e leis elaborados pelo Município com foco na sustentabilidade, como a decisão de zerar o consumo de gasolina da frota de carros da prefeitura, que será substituída pelo etanol. Outra medida é a proibição do uso de copos plásticos nas repartições públicas e uso de copos recicláveis nas unidades de saúde.