Ex-aluno do Ifba gera briga em campus e joga café em estudantes

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) foi movimentado, na manhã da segunda-feira (28), pela presença de um ex-aluno, no campus em Salvador. Segundo relatos de estudantes, o homem entrou no campus à procura de um professor e gerou confusão após se sentar em cima das pernas de uma aluna, que estava deitada em um banco. Após um bate-boca entre eles, alguns colegas foram defender a amiga, e o homem, então, jogou café quente sobre alunos e agrediu outros com tapas.

"Tudo começou na hora do intervalo, quando esse homem foi para o refeitório e pediu comida para as tias. Como não deram, ele saiu nervoso e bateu uma porta de vidro, causando uma pequena rachadura", relatou ao CORREIO o estudante Alisson Lima, de 22 anos, administrador da uma página de alunos @anonimato.ifba.

Segundo o aluno, não é a primeira vez que o homem aparece no campus. "Ele tem vindo nas últimas semanas. Conversei com um vigilante e ele achou que o homem estudava conosco, de tanto que ele perambulava por aí", disse. Ele chegou a ser imobilizado por seguranças na instituição.

Conforme informou a assessoria do Ifba, o diretor geral do campus Ives Lima ligou para a Polícia Federal, que orientou a conduzir o rapaz. Ele foi levado no carro da Polícia Militar. Segundo o diretor Ives, "o egresso parecia transtornado, talvez com problemas psiquiátricos".