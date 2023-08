Ex-candidato a vereador de Lauro de Freitas é morto a tiros

O ex-candidato a vereador de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, Kleber Lima de Jesus, de 47 anos, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (23). O crime aconteceu na localidade Jardim Talismã, no bairro de Itinga.



Não há informações sobre as circunstâncias do crime. A 27ª Delegacia Territorial (DT) de Itinga foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia. A autoria e motivação ainda são desconhecidas. Oitivas serão agendadas e diligências realizadas para auxiliar na investigação.