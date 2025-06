INSEGURANÇA

Invasão e morte no Detran-BA: vigilante é executado em guarita

Crime aconteceu em edifício empresarial, onde também funciona a Defensoria Pública e uma agência bancária

Bruno Wendel

Publicado em 1 de junho de 2025 às 09:42

Detran Bahia Crédito: Divulgação

O vigilante do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), Marival Lopes Araújo, de 41 anos, foi assassinado a tiros, durante o trabalho. O crime aconteceu na noite deste sábado (30), após os criminosos invadirem um edifício empresarial, onde funciona a sede do órgão, instalada no Centro Administrativo da Bahia (CAB). >

Segundo a Polícia Civil, a 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) apura as circunstâncias da morte de Marival, que ocorreu "na guarita localizada no lado externo do prédio do Detran". "Segundo informações preliminares, um homem efetuou os disparos contra a vítima e saiu do local em uma motocicleta. Guias periciais e de remoção foram expedidas. Imagens de câmeras de segurança são analisadas para identificar a autoria do crime. Conformo os primeiros levantamentos, realizados pela equipe do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc), há indicativos de que a vítima era alvo de uma execução", diz nota da PC.>