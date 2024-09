7 DE SETEMBRO

Exército organiza desfile militar comemorativo da Independência do Brasil

A tradição acontecerá na Praça Dois de Julho, no Campo Grande, neste sábado (7)

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 16:16

Desfile comemorativo da Independência do Brasil em 2023 Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

O Desfile Cívico Militar em comemoração ao dia da Independência do Brasil acontecerá neste sábado (7), e deve reunir 10 mil pessoas na Praça Dois de Julho, o Largo do Campo Grande. A passeata é tradição na cidade de Salvador, tendo sua organização revezada como responsabilidade da Marinha e do Exército, organizador deste ano.

O percurso feito por civis e militares de equipes das as Forças Armadas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar sairá do Largo do Campo Grande, e irá até a Praça Castro Alves. Além da caminhada, serão feitas também apresentações de escolas militares.

A programação começará oficialmente às 7h45 com a revista à tropa pelos comandantes do 2º Distrito Naval e da 6ª Região Militar, e seguirá para o hasteamento do Pavilhão Nacional às 8h45. A partir deste momento, em torno das 9h, o desfile terá início, na seguinte ordem: Comandante da Tropa, Estado-Maior Conjunto, Bandeiras Históricas, Tropas da Marinha, Exército e Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Guarda Civil de Salvador.

Após as passagens, é a vez do desfile motorizado, composto por viaturas e motocicletas da Marinha, Exército, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Guarda Civil. Logo após, entram as escolas estaduais e municipais, acompanhadas de entidades civis e culturais.

O encerramento do desfile será protagonizado pelo Esquadrão da Polícia Montada, marcando as comemorações dos 202 anos de Independência do Brasil.

No anúncio do desfile, a 6ª Região Militar, responsável pelo evento em 2024, comentou sobre a importância das comemorações. “As comemorações populares na data da Independência do Brasil reforçam a crença em nossos valores cívicos, éticos e morais que compõem a história do nosso País e do nosso povo. Comemorar os 202 anos da nossa Independência é reafirmar o orgulho de pertencimento a uma Nação democrática e soberana, rememorando ainda os herois nacionais”, apontou.