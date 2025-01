PÚBLICO ALTO

'Expectativa é que tenha mais de 1 milhão de pessoas', diz prefeito Bruno Reis sobre Lavagem do Bonfim

Prefeito ressaltou que é a expectativa é de que 2025 seja um ano com menos mais violência e mais paz para todas as famílias

"Pessoas que venham aqui para agradecer ao Senhor do Bonfim pelo ano de 2024, por tantas bênçãos e realizações, e pedir a proteção para 2025. A expectativa é grande em relação a 2025, para ter a capacidade de tirar no papel de grandes projetos, e também para que a gente possa ter um ano melhor", disse o gestor à TV Bahia, acompanhado do ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, e da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT).

"Desde toda a limpeza da área, o ordenamento do trânsito, a colocação de pórticos, distribuição de protetor solares.. É todo um ordenamento pra chegar à Colina Sagrada. Que todos possam vir aqui fortalecer a sua fé, seja a primeira oração aqui na Conceição da Praia até a Igreja do Bonfim. Que possa ocorrer com tranquilidade e todos possam ter a alegria de participar deste grande evento", complementou.

Ao CORREIO, Bruno apontou que essa ano tem o maior número de entidades participando do desfile. "Expectativa de superar as edições anteriores em 79 entidades que vão participar oficialmente do desfile. É o maior número da história. Vocês estão vendo o início do cortejo lotado, com dificuldade de andar, graças ao Senhor do Bonfim muita gente veio aqui para fortalecer sua fé, pedir proteção, sabedoria e Senhor do Bonfim nos ajudar para 2025 ser um ano especial. Essa é a festa que abre literalmente os caminhos, abre o ano, abre os festejos populares da Bahia, então viva o Senhor do Bonfim", celebrou.