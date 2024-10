CULTURA

Exposição que celebra identidade e resistência do povo negro entra em cartaz na Caixa Cultural

Mostra reúne principais obras da fotógrafa Lita Cerqueira, que completa 50 anos de carreira

Da Redação

Publicado em 12 de outubro de 2024 às 15:14

Mostra já pode ser visitada Crédito: Divulgação

Uma exposição que retrata a cultura e a vida do povo negro no Brasil entrou em cartaz na Caixa Cultural de Salvador. Batizada de O Povo Negro é o Meu Povo – Lita Cerqueira, 50 Anos de Fotografia, a exposição reúne as principais obras da artista. A visitação ocorre até 29 de dezembro, das 9h às 17h30, com entrada gratuita e classificação livre. O projeto tem o patrocínio da Caixa e do Governo Federal.

Os principais conceitos da mostra são ancestralidade e pertencimento, e a exposição é organizada em sete núcleos curatoriais. Segundo os organizadores, cada núcleo reflete a visão de Lita Cerqueira como uma mulher negra que vive intensamente a cultura de seu povo. A mostra revela um conjunto de observações, histórias e memórias, selecionado do acervo de mais de 50 mil imagens, com obras em preto e branco de uma das mais ecléticas produções fotográficas do fim do século XX e início do XXI.

Quem assina a coordenação geral e a curadoria da mostra são Lu Araújo e Janaína Damaceno, respectivamente. Em “O Povo Negro é o Meu Povo - Lita Cerqueira, 50 anos de fotografia”, a artista compartilha com o público uma narrativa visual sobre a ancestralidade e celebra a cultura negra.

Eixos da Exposição

O primeiro eixo da exposição é “Andar com fé”, que retrata o sagrado afro-brasileiro. No segundo, “Para o mundo ficar Odara”, o destaque é a beleza negra. Em “Zum zum zum”, as fotos são das rodas de copeira, enquanto em “Vou fazer minha folia”, o tema é o carnaval.

No quinto eixo, “Filhas de Oxum”, Lia captura a espiritualidade e ancestralidade das festas populares. Já em “Doces Bárbaros” e “Atraca que o Naná vem chegando”, estão os momentos intimistas em que a fotógrafa acompanhou grandes nomes da música popular brasileira, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gal Costa.

Lita Cerqueira

Lita Cerqueira é considerada a primeira fotógrafa negra da Bahia. Nascida em Salvador, Lita iniciou sua trajetória ainda jovem, movida pela vontade de registrar e dar visibilidade às histórias de gente, muitas vezes, invisível. Aos 72 anos, é uma das primeiras mulheres pretas a se dedicar ao segmento; ela se destacou em um meio predominantemente masculino e branco, transformando sua câmera retratos da cultura e a vida do povo negro no Brasil.

Autodidata, Lita já participou de exposições no Brasil, Itália, Alemanha e França (suas fotos fazem parte do Acervo da Biblioteca de Paris). Seu trabalho está também na da Pinacoteca de São Paulo e em exposição fixa no Museu Afro Brasil. As obras transcendem o tempo e convidam o público a um mergulho na alma do povo negro, imprimindo um olhar incisivo e em constante diálogo com a pessoa fotografada.