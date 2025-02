TRÁFICO DE DROGAS

Facção Honda: traficantes da Bahia usam marca de autos e executam rivais até em inauguração de praça

Organização criminosa foi criada por Manoel Luiz dos Santos Neto, conhecido como Manoel Honda

Wendel de Novais

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 05:00

Manoel trafica drogas em pacotes com a marca da Honda Crédito: Reprodução

Em todo o Brasil e no mundo, a marca Honda remete a uma empresa do ramo de automotivos. Na cidade Juazeiro, na região norte da Bahia, o nome também pode fazer referência a um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas e é responsável por diversos homicídios no Vale do São Francisco. >

A ‘Facção Honda’, que disputa a região com o Bonde do Maluco (BDM), foi criada por Manoel Luiz dos Santos Neto, que é filho de um ex-vereador do município que foi preso após fugir por mais de um ano da Polícia Federal (PF). Manoel Honda, como é conhecido, se apropriou da marca de carros e motos e a tornou um símbolo colocado até em pacotes de drogas. >

Pacotes de cocaína da facção são distribuídos com marca da Honda Crédito: Reprodução

“No ano de 2021, Manoel já estava atuando na cidade com intensidade após sair do BDM, criando a Honda, sua própria facção. Nós acreditamos que a Honda já existia pelo menos no ano de 2018, após a ruptura. No entanto, ainda não conseguimos desvenda o porquê do nome”, conta um policial que investiga as atividades do grupo na região.>

A Honda atua ainda em cidades como Petrolina, Senhor do Bonfim e outras cidades do Vale do São Francisco. Em Juazeiro, sobretudo, a facção promove suas atividades criminosas em bairros como Centro, Coreia, Residencial Juazeiro 8, Santo Antônio e outros. A ação pela disputa de outros territórios com o BDM, no entanto, provocou um derramamento de sangue nas ruas das cidade. >

O Anuário da Segurança Pública atesta o problema porque, em 2022 e 2023, Juazeiro ficou entre as dez cidades mais violentas de todo o Brasil. Em 2022, ocupou o décimo lugar do ranking, com uma taxa de 68,3 homicídios a cada 100 mil habitantes. Já em 2023, ocupou a sétima posição do ranking com uma taxa de 74,4 homicídios a cada 100 mil habitantes. >

Um dos casos mais emblemáticos da ação da Honda se deu no mês de abril de 2023. Na época, durante a inauguração de uma praça pública no bairro Itaberaba, integrantes do grupo assassinaram Joanderson Andrade, que era conhecido como ‘Sorriso’, por interesses da facção que ainda não foram descobertos. O crime foi executado a mando de Manoel. >

Manoel Honda (de jaqueta) está preso em Serrinha Crédito: Reprodução

O policial consultado pela reportagem afirma que o líder da Honda tem um histórico pesado de mando de homicídios. “Ele foi indiciado por quatro homicídios em um período curto de tempo. Nesse da praça, a vítima foi atingida por tiros de fuzil do calibre .556”, relata a fonte. >