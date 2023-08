Família lota Igreja do Bonfim em missa do 7° dia de Mãe Bernadete e neto relembra crime: 'Momento de terror'

Wellington Pacífico, neto de Mãe Bernadete, relembrou a morte da avó e pediu justiça nesta quinta-feira (24), sete dias depois do crime. Ele participou hoje, ao lado de familiares e amigos, de uma missa na Igreja do Bonfim, na Colina Sagrada, que marcou a data.



"Infelizmente hoje faz sete dias que perdi minha avó. Foi um momento de terror, um pesadelo, porque naquele momento eu era o único adulto que poderia tentar fazer alguma coisa, mas não tinha nenhuma possibilidade. Saí agradecendo pela vida de minha irmã e do meu primo mais novo, que estavam lá no momento fatídico. Parece que foi ontem, consigo ainda lembrar de todos os detalhes, de todo meu sentimento, de toda aquela carga pesada a se carregar", disse Wellington, que testemunhou a avó ser morta com 12 tiros no rosto e 10 no tórax.